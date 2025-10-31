Англія

Мікель Артета підтвердив, що очікує на повернення трьох ключових гравців після міжнародної перерви.

Головний тренер Арсеналу поділився оптимістичними новинами з лазарету команди. Наставник канонірів сподівається, що одразу троє гравців атакуючої ланки — Мартін Едегор, Ноні Мадуеке та Кай Гаверц — будуть готові вийти на поле у надважливому північнолондонському дербі проти Тоттенгема. ​

Усі троє футболістів пропустили значні відрізки сезону через травми, але, за словами Артети, їхнє відновлення проходить добре. ​

"Я сказав би, потрібно декілька тижнів. Сподіваюся, дуже скоро зможемо побачити їх на полі», — заявив Артета на прес-конференції, натякаючи, що гравці повернуться після майбутньої міжнародної перерви. ​

Матч проти Тоттенгема відбудеться 23 листопада, і тренер підтвердив, що сподівається побачити тріо у складі до цієї дати. ​

"Я схвильований, тому що це приголомшливі гравці. Я бачу, як вони працюють щодня, як відчайдушно хочуть бути частиною команди. Це буде величезним підсиленням для складу — повернути цих гравців після такого тривалого часу", — додав Мікель.

​Капітан команди Мартін Едегор відновлюється від травми коліна, яку отримав на початку жовтня. Ноні Мадуеке також мав проблеми з коліном після матчу проти Манчестер Сіті у вересні. Кай Гаверц, у свою чергу, не грав із самого старту сезону, оскільки в серпні переніс операцію на коліні.