Мікель Артета підтвердив, що очікує на повернення трьох ключових гравців після міжнародної перерви.
Мікель Артета, Getty Images
31 жовтня 2025, 19:30
Головний тренер Арсеналу поділився оптимістичними новинами з лазарету команди. Наставник канонірів сподівається, що одразу троє гравців атакуючої ланки — Мартін Едегор, Ноні Мадуеке та Кай Гаверц — будуть готові вийти на поле у надважливому північнолондонському дербі проти Тоттенгема.
Усі троє футболістів пропустили значні відрізки сезону через травми, але, за словами Артети, їхнє відновлення проходить добре.
"Я сказав би, потрібно декілька тижнів. Сподіваюся, дуже скоро зможемо побачити їх на полі», — заявив Артета на прес-конференції, натякаючи, що гравці повернуться після майбутньої міжнародної перерви.
Матч проти Тоттенгема відбудеться 23 листопада, і тренер підтвердив, що сподівається побачити тріо у складі до цієї дати.
"Я схвильований, тому що це приголомшливі гравці. Я бачу, як вони працюють щодня, як відчайдушно хочуть бути частиною команди. Це буде величезним підсиленням для складу — повернути цих гравців після такого тривалого часу", — додав Мікель.
Капітан команди Мартін Едегор відновлюється від травми коліна, яку отримав на початку жовтня. Ноні Мадуеке також мав проблеми з коліном після матчу проти Манчестер Сіті у вересні. Кай Гаверц, у свою чергу, не грав із самого старту сезону, оскільки в серпні переніс операцію на коліні.