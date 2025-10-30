Англія

Португальський тренер розповів про виклики першого року на чолі клубу та наголосив, що навчився залишатися вірним своїм принципам навіть у складні часи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив підсумки свого першого року роботи в англійському клубі. Португальський спеціаліст очолив команду 1 листопада 2024 року та вже встиг пережити як злети, так і непрості періоди.

— Це було по-справжньому непросто, були і добрі, і погані моменти. Я багато чого навчився. Я зрозумів, що навіть у важкі моменти можу дотримуватись того, у що вірю, — зазначив Аморім.

Наставник додав, що останній рік став важливим етапом його кар’єри, і він має намір продовжити роботу в Манчестер Юнайтед надовго.

— Сьогодні моя відповідь краща, ніж та, яку я дав би три тижні тому. Це одне з найбільших досягнень у моєму житті, я хочу залишитись тут на довгі роки, — підкреслив тренер.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого тренера місяця в АПЛ.