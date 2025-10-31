Англія

Тренер задоволений складом, але вказав на доступність гравців.

Арне Слот назвав причини труднощів Ліверпуля в поточному сезоні. Головний тренер "червоних" відповів на запитання про глибину складу та те, чого, на його думку, бракує. Раніше клуб програв 6 із останніх 7 матчів.

Криза Ліверпуля: коли Арне Слот перестане шукати виправдання?

"У нас усе є. Я радий цьому запитанню, бо повністю задоволений командою, рівнем гравців, стратегією та політикою. Проблема — якщо це можна так назвати — у тому, що не всі пройшли повноцінну предсезонну підготовку або отримали травми", — зазначив Слот.

Коли травмовані троє чи четверо, залишається 16 гравців. Слот переконаний, що 20-21 футболіст достатньо, але потрібно підтримувати форму, як минулого сезону. Цього разу складніше через причини, наприклад, з Алексом Ісаком та іншими, хто пропустив підготовку чи травмувався.

"Це не виправдання результатів. Багато виїздів із двома днями відпочинку було б важко навіть минулого сезону. Питання не в складі, а в травмах і доступності гравців по ходу сезону", — додав тренер.

