Англія

Хороший жарт від Джона.

Колишній капітан Челсі Джон Террі яскраво відповів на слова екс-гравця Тоттенгема Джеймі О'Хара напередодні "лондонського дербі" між цими командами. Його цитує talkSPORT.

"Слова – "шпори" та "в світовому масштабі" – більше ніколи не повинні зустрічатися в одному реченні. Ніколи. Слухайте, вони досі проводять передсезонні тури Північним Лондоном. Це просто смішно.

До речі, Тоттенгем запросив мене на матч у вихідні. Початок о 17:30 і вони попросили мене приїхати о 17:29, сказали, що проведуть екскурсію музеєм з трофеями, а до стартового свистку я вже займу своє місце на трибуні. Ось наскільки вони далекі від цього статусу", – сказав Террі.

Матч між Тоттенгемом та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.