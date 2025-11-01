Англія

Коли, якщо не цього сезону?

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про боротьбу за перемогу в англійській Прем'єр-лізі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"Для мене все починається з першого дня передсезонки. Намагаюся максимально підготувати команду та гравців до кожної гри, тому що це дуже довгий шлях.

Ми маємо зосередитись на перемозі в чемпіонаті. Звісно, ​ ми хочемо перемогти, підготовка спрямована саме на це. У нас є всі можливості та амбіції для втілення наших мрій в життя. Тепер потрібно зосередитися на процесі та не відволікатися на інше. Не хочу, щоб моя команда думала про щось крім перемоги", — заявив Артета.

Наразі Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 22 пункти після дев'яти зіграних турів.