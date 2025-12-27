Італія

Мадридці відхилили пропозицію Роми щодо обміну гравцями

Мадридський Атлетіко відповів відмовою на несподівану пропозицію італійської Роми щодо обміну нападниками.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Маттео Моретто, керівництво вовків намагалося підсилити свою атаку італійським форвардом мадридців Джакомо Распадорі, запропонувавши натомість Артема Довбика.

За інформацією джерела, римський клуб активно шукає варіанти для підсилення передньої лінії та розглядав Распадорі як ідеальну кандидатуру для тактичних схем команди.

Проте Атлетіко миттєво відхилив цю пропозицію. Клуб Дієго Сімеоне не лише розраховує на Распадорі, а й не розглядає варіант із підписанням Довбика у поточному статусі.

Нагадаємо, що влітку 2024 року Артем Довбик був за крок до переходу саме в Атлетіко. Мадридці вже погодили умови трансферу з Жироною, проте в останній момент українець віддав перевагу Ромі.

Напередодні зʼявилася інформація, що українець повністю відмовився від мʼязової травми та готується до матчу з Дженоа у загальній групі.