Колишній власник лондонського Челсі відмовився виконати вимогу прем’єр-міністра Великої Британії щодо переказу коштів до новоствореного фонду допомоги Україні до 17 березня.

Навколо заморожених активів Романа Абрамовича розгортається новий етап протистояння. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу в Палаті громад оголосив, що уряд видав спеціальну ліцензію, яка дозволяє переказати 2,5 мільярда фунтів стерлінгів до фонду гуманітарної допомоги Україні. Стармер встановив дедлайн — 17 березня 2026 року.

За даними інсайдерів TimesSport, Роман Абрамович не збирається виконувати цю вимогу у встановлений термін. Представники бізнесмена аргументують це двома ключовими факторами: Абрамович стверджує, що не може дати дозвіл на переказ коштів, доки уряд Джерсі не закриє справу щодо законності походження його капіталу. Поки тривають ці юридичні суперечки, будь-який рух коштів може бути розцінений як порушення.

Британський уряд наполягає, що гроші мають піти виключно на гуманітарні потреби в Україні. Натомість Абрамович хоче, щоб кошти розподілялися між "усіма жертвами конфлікту", що теоретично дозволило б спрямувати частину грошей на підконтрольні РФ території.

Лондон таку позицію категорично відкидає. Уряд Кіра Стармера вже підготував план дій на випадок ігнорування дедлайну. Якщо до 17 березня гроші не надійдуть на рахунки фонду, Велика Британія розпочне масштабний судовий процес проти олігарха, щоб примусово конфіскувати активи.

"Це останній шанс для пана Абрамовича виконати обіцянку, яку він дав під час продажу клубу в 2022 році. Якщо він не діятиме, ми зробимо все необхідне через суд, щоб ці кошти нарешті дійшли до людей, чиї життя зруйнувала війна", — заявила міністерка фінансів Рейчел Рівз.

Нагадаємо, що кошти від продажу Челсі консорціуму Тодда Боелі у травні 2022 року зберігаються на замороженому рахунку в британському банку. Попри численні обіцянки сторін, за три роки жоден цент із цієї суми так і не був витрачений на гуманітарні цілі через бюрократичні та юридичні перепони.