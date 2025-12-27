Італія

У продовженні 17 туру Серії А.

Ювентус на виїзді дотиснув Пізу (2:0)

Туринці дуже довго не могли відкрити рахунок. На 73-й хвилині, не без долі фарту, вони таки відзначилися. Підопічні Спаллетті розіграли красиву комбінацію, після чого Маккенні виконав простріл уздовж штрафного майданчика. Першим на м’ячі опинився захисник господарів Калабрезі, який зрізав його у власні ворота.

Уже в доданий час гості зняли остаточні питання щодо переможця матчу. Міретті, який щойно вийшов на поле, розібрався із захисником, вийшов віч-на-віч із воротарем і покотив на Девіда. Однак канадський форвард не зміг обробити м’яч — натомість снаряд ідеально ліг на ногу Їлдизу, який відправив його в порожні ворота.

У підсумку Ювентус набирає дуже важливі очки в гонці за скудетто.

Піза — Ювентус 0:2

Голи: Калабрезі (аг), 73, Їлдиз, 90+2

Піза: Шемпер — Караччоло, Канестреллі, Калабрезі (Буффон, 84) — Туре, Вурал (Гейгольт, 65), Ебішер (Марін, 79), Леріс (Лорран, 78), Ангорі (Бонфанті, 65) — Морео, Трамоні

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі (Жегрова, 60), Тюрам, Камб'язо (Костич, 86) — Копмейнерс (Міретті, 86), Їлдиз (Маріу, 90) — Опенда (Девід, 60)

Попередження: Ангорі, Вурал, Караччоло, Трамоні — Локателлі