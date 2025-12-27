Інше

Команда здобула 10-ту звитягу поспіль, встановивши історичний рекорд клубу.

Перемога Ан-Насра над Аль-Ахдуд (3:0) стала знаковою — лицарі Неджду виграли десятий матч поспіль у чемпіонаті, що є новим рекордом для клубу. Цей тріумф дозволив зміцнити лідерство в турнірній таблиці та фактично зняв питання про головного фаворита сезону.

Головною зіркою матчу знову став 40-річний капітан Кріштіану Роналду. Португалець оформив дубль, продемонструвавши феноменальну форму та холоднокровність у завершальній стадії атак.Його перший гол задав темп усій грі, а другий остаточно зняв питання про переможця.

Не залишився осторонь і Жоау Фелікс.Співвітчизник Роналду, який приєднався до команди для підсилення атакувального потенціалу, також відзначився забитим м'ячем. Португальська зв'язка вкотре довела свою ефективність, ставши справжнім кошмаром для захисту суперників у Про-лізі.

Для Кріша ці мʼячі стали 955 та 956 у карʼєрі. Також варто зазначити, що португалець протягом останніх 14 років забиває феноменальні 40+ мʼячів за календарний рік.