Англія

Головний тренер лондонського Тоттенгема Томас Франк поділився своїми очікуваннями щодо матчу із Челсі у рамках дев'ятого туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "шпор".

"Я з нетерпінням чекаю на цей матч. Нам потрібна підтримка вболівальників. Я знаю, що вони віддають нам усе. У нас, можливо, найкращий стадіон у світі і, безперечно, найкращі вболівальники, і ми знаємо, який неймовірний галас може бути на цьому стадіоні.

У матчі проти такої сильної команди, як Челсі, багато що залежить від нас. У нас є все, щоб матч вийшов топовим і, сподіваюся, змусить вас понервувати.

Енцо приголомшливо працює в Челсі, виступаючи на різних фронтах. Виграв Клубний чемпіонат світу і добре розпочав сезон. Вони чітко розуміють, чого хочуть досягти і як мають грати. Це буде ще один хороший матч у Прем'єр-лізі проти сильної команди", — заявив Франк.

Матч між Тоттенгемом та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.