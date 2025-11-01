Англія

Ліверпуль в кризі.

Капітан англійського Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про останні результати "червоних". Цитує нідерландського гравця офіційний сайт клубу.

"Я вже багато разів казав, що єднання — це ключ до успіху як у добрі, так і в погані часи. Не треба розповідати, що відбувалося останнім часом. Наші результати та виступи були недостатньо хороші, і тепер нам потрібно показати себе з кращого боку та знайти вихід із цієї складної ситуації.

Всі в роздягальні розуміють, з якою проблемою ми зіткнулися, і всі працюють щосили, щоб переломити ситуацію. Нікому з нас не подобається те, що відбувається, але, повірте, я повністю впевнений у якості та характері цієї команди. Я бачу щоденну роботу та здібності наших гравців", — заявив ван Дейк.

Зазначимо, що Ліверпуль програв шість з останніх семи матчів в усіх турнірах.