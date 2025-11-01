Англія

Контратаки "синіх" стали ключем до трьох очок.

У одному з центральних матчів десятого туру Англійської Прем’єр-ліги Челсі здобув важливу перемогу на виїзді проти Тоттенгема – 1:0.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але гості виглядали гостріше. На 34-й хвилині після пресингу Мойсес Кайседо відніс м’яч у штрафний, де Жоау Педро ефектно пробив метрів з десяти – 0:1. Наприкінці тайму бразилець міг оформити дубль, але голкіпер Вікаріо врятував господарів.

У другому таймі Тоттенгем намагався відігратись, але підопічні Енцо Марески грамотно оборонялися і реалізовували контратаки. Гості ще двічі створили небезпечні моменти через Педро та Гіттенса, але рахунок залишився незмінним. Суддя не призначив пенальті після епізоду з Рісом Джеймсом, і Челсі довів матч до мінімальної перемоги.

Тоттенгем — Челсі 0:1

Гол: Педро, 34

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Удогі, 73), Дансо (Ромеро, 60), ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр — Кудус, Бентанкур (Рішарлісон, 60), Бергвалль (Сімонс, 7) — Коло Муані (Джонсон, 73)

Челсі: Санчес — Джеймс, Фофана (Адарабіойо, 89), Чалоба, Кукурелья — Гюсто (Лавія, 76), Кайседо — Нету (Естеван, 85), Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 66) — Педро

Попередження: Бентанкур, Дансо, Сімонс, Кудус — Фернандес