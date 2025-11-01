Англія

Після семи невдалих матчів команда Слота здобула впевнену перемогу 2:0.

На Енфілді у межах 10-го туру Англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль переміг Астон Віллу з рахунком 2:0. Для підопічних Арне Слота ця перемога стала першою за останні сім матчів.

Перший тайм проходив у рівній боротьбі. Гол Юго Екітіке не зарахували через офсайд, але Мохамед Салах зумів відкрити рахунок на додаткових хвилинах, скориставшись помилкою воротаря Еміліано Мартінеса. Для єгиптянина цей м’яч став 250-м у кар’єрі в АПЛ.

У другому таймі "червоні" подвоїли перевагу: Раян Гравенберх, який повернувся після травми, забив після рикошету від суперника. Попри активність гостей і спроби Роджерса, Барклі та Малена змінити хід гри, воротар Гіоргі Мамардашвілі надійно діяв у воротах і зберіг "сухий" рахунок.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль піднявся на друге місце в турнірній таблиці, зрівнявшись за очками з Борнмутом, який має матч у запасі. Астон Вілла залишилася на 11-й позиції.

Ліверпуль — Астон Вілла 2:0

Голи: Салах (45+1), Гравенберх (58)

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Макаллістер — Салах, Собослай, Гакпо — Екітіке(Вірц, 77)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес(Мінгс, 75), Дінь(Матсен, 75) — Камара, Онана — Гессан(Мален, 59), Макгінн(Барклі, 59), Роджерс — Воткінс(Санчо, 75)

Попередження: Ван Дейк(54), Кеш (57), Онана(73), Роджерс(81), Собослай(87), Емері(88)