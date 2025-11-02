Англія

Лише один матч замість майже повноцінного туру.

Легендарний Boxing day у англійському футболі є однією з невід’ємних частин святкування Різдва в країні, і за традиційним розкладом відбувається 26 грудня, коли мають бути зіграні майже всі матчі одного з турів.

Цього року цей ритуал організатори Прем’єр-ліги також мають намір повторити цей святковий ритуал, але вже в іншому форматі.

У розкладі на 26 грудня винесено лише один поєдинок — о 22:00 за Києвом на Олд Траффорд зіграють Манчестер Юнайтед і Ньюкасл, і на цьому все цього дня.

У минулому сезоні вболівальників звичним чином тішили матчами в ранньому слоті (14:30), мультиплексі (5 поєдинків о 17:00), вечірньому слоті (19:30) та пізньою грою (о 22:00).

Такі зміни в календарі спричинили шквал обурення у вболівальницькій спільноті Англії, але футбольна влада країни, яка до останнього тягнула з оголошенням календаря на кінець 2025 року та порушила наперед визначені терміни на 16 днів, посилається на складний календар міжнародних клубних змагань.

"Як і в попередні роки, і відповідно до наших зобов’язань перед клубами, було вжито спеціальних заходів, щоб забезпечити довший інтервал між матчами, зіграними впродовж святкового періоду.

Це дасть гравцям більше часу на відновлення, а періоди відпочинку між 18-м, 19-м і 20-м турами будуть продовжені, щоб гарантувати, що жоден клуб не гратиме менше ніж за 60 годин після попереднього матчу.

Це все ще менше, аніж 72 години, узгоджені цього літа між ФІФА та профспілкою гравців FIFPro.

Ліга може запевнити вболівальників, що наступного сезону на День подарунків буде більше матчів Прем'єр-ліги, оскільки ця дата припадає на суботу", — ідеться в заяві представників АПЛ.

Останнє формулювання наштовхнуло вболівальників на підозру, що справа не в "навантаженні на футболістів", а в контракті з офіційними мовниками, у якому є ліміт на п’ять турів посеред тижня впродовж сезону.

Один матч на Boxing day у англійському футболі був лише один раз у історії — у 1982 році, тоді як від моменту заснування Прем’єр-ліги в 1992 році кількість матчів 26 грудня ніколи не падала нижче трьох (1993).