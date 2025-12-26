Франція

Наставник переконав керівництво клубу не підписувати бразильського вінгера з Реала.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке наклав вето на можливе підписання бразильського вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє El Nacional.

Французький клуб уважно стежив за ситуацією навколо 25-річного футболіста, який досі не продовжив контракт з Реалом. Якщо угода не буде підписана до кінця сезону, мадридський клуб може виставити його на трансфер вже влітку. Проте ПСЖ участі в цій гонці брати не буде.

За даними джерела, саме Луїс Енріке переконав керівництво клубу відмовитися від ідеї трансферу. Іспанський фахівець сумнівається, що Вінісіус зможе адаптуватися до його ігрової моделі, а також незадоволений рівнем роботи бразильця в обороні. Водночас президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підтримує талант вінгера, проте позиція Енріке є вирішальною.