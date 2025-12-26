Італія

Камерунський півзахисник Наполі завершує відновлення та готується до надважливого матчу проти Інтера.

У середині листопада Наполі втратив одного зі своїх ключових виконавців — Андре-Франк Замбо-Ангісса отримав травму і вибув із ладу.

Як повідомляє італійське видання Il Mattino, камерунець виявився єдиним серед травмованих гравців, хто вирішив залишитися в Неаполі на період реабілітації, щоб бути поруч із командою.

Джерело також називає приблизні терміни повернення хавбека. Очікується, що Ангісса зможе вийти на поле вже в матчі проти міланського Інтера. Цей поєдинок запланований на 11 січня, тож у гравця є ще трохи більше ніж два тижні для повної підготовки.

Раніше повідомлялося, що Наполі готує нову угоду для Конте.