Іспанія

Нинішній тренер Кастільї розглядається як головний кандидат на пост головного тренера мадридців.

Альваро Арбелоа розглядається як головний кандидат на посаду тренера основної команди Реала у разі можливої відставки Хабі Алонсо.

За інформацією ESPN, майбутнє Алонсо залишається під питанням, а остаточне рішення керівництва клубу може залежати від результатів півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко, який відбудеться 8 січня.

Наразі Арбелоа очолює Кастілью — другу команду мадридців — і вважається логічним внутрішнім кандидатом на підвищення. Він є вихованцем клубу і раніше виступав за основну команду, здобувши Ла Лігу, Лігу чемпіонів та інші трофеї.

У поточному сезоні Реал займає друге місце в чемпіонаті Іспанії з 42 очками після 18 турів, поступаючись лідируючій Барселоні чотири очки. Керівництво клубу сподівається, що наступні матчі визначать, чи залишиться Алонсо на чолі команди, чи Арбелоа отримає шанс очолити мадридців.