Бразилець Тете може повернутися на батьківщину.

Вінгер Панатінаїкоса Тете незабаром може повернутися до рідного чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного бразильця зацікавлений Греміу, який нещодавно очолив колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.

Також додамо, що Тете ще встиг пограти під керівництвом португальського фахівця у складі "гірників".

Переговори між клубами вже стартували – передбачається, що це буде оренда з опцією викупу за чотири мільйони євро.

Зазначимо, що Тете є вихованцем Греміу, звідки він перебрався до Шахтаря взимку 2019 року.

У нинішньому сезоні Тете провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.