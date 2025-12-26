Бразилець Тете може повернутися на батьківщину.
Тете, Getty Images
26 грудня 2025, 11:45
Вінгер Панатінаїкоса Тете незабаром може повернутися до рідного чемпіонату Бразилії. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного бразильця зацікавлений Греміу, який нещодавно очолив колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштру.
Також додамо, що Тете ще встиг пограти під керівництвом португальського фахівця у складі "гірників".
Переговори між клубами вже стартували – передбачається, що це буде оренда з опцією викупу за чотири мільйони євро.
Зазначимо, що Тете є вихованцем Греміу, звідки він перебрався до Шахтаря взимку 2019 року.
У нинішньому сезоні Тете провів 27 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав сім гольових передач.