Мадридський Реал Мадрид серйозно зацікавлений у підписанні португальського півзахисника Вітіньї.

Півзахисник збірної Португалії та французького ПСЖ Вітінья може змінити клубну прописку на користь іспанського чемпіонату. Як повідомляють журналісти Defensa Central, мадридський Реал Мадрид розглядає хавбека як пріоритетне підсилення середньої лінії.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес готовий запропонувати за трансфер гравця 90 мільйонів євро. За інформацією джерела, саме така сума відступних буде прописана в контракті Вітіньї та почне діяти після завершення ЧС-2026. Наразі трудовий договір португальця з парижанами розрахований до середини 2029 року.

Варто відзначити високий статус футболіста на світовій арені: за підсумками голосування Золотого м'яча — 2025 Вітінья посів почесне третє місце.

