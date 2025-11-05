Англія

Макгінн залишиться в клубі до 2028 року.

Пресслужба Астон Вілли оголосила приємну новину для вболівальників: центральний півзахисник і капітан команди Джон Макгінн підписав новий трудовий договір. Про це повідомлено на офіційному сайті бермінгемців.

31-річний шотландець, який грає за Астон Віллу вже сім років, залишиться в команді до літа 2028 року. У поточному сезоні Макгінн провів 14 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу.

Після 10 турів АПЛ Астон Вілла посідає 11-те місце з 15 очками.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла продовжила контракт із Кешем.