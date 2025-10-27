Англія

Захисник підписав нову угоду з можливістю продовження ще на один сезон.

Астон Вілла офіційно оголосила про підписання нового довгострокового контракту з одним із ключових гравців команди — Метті Кешем. Згідно з інформацією клубного сайту, угода діятиме до кінця червня 2029 року.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, у контракті передбачена опція автоматичного продовження ще на один сезон — до літа 2030 року.

Метті Кеш виступає за бірмінгемський клуб із 2022 року, коли перейшов із Ноттінгем Форест за 14 мільйонів фунтів. На його рахунку 12 голів і 12 асистів у 193 матчах за Віллу у всіх турнірах.

