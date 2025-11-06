Англія

Черговий португалець на тренерському містку "вовків"?

Англійський Вулвергемптон розглядає кандидатуру португальського фахівця Руй Віторії на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 55-річний португалець не єдиний варіант у списку керівництва "вовків", втім цей варіант є одним з пріоритетних.

Нагадаємо, що Віторія очолював грецький Панатінаїкос у протистоянні з донецьким Шахтарем в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи (0:0, 0:0, по пен. 4:3).

Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон може повернути тен Гага в АПЛ.