Rui Vitória, getty images
06 листопада 2025, 19:24
Англійський Вулвергемптон розглядає кандидатуру португальського фахівця Руй Віторії на посаду головного тренера команди. Про це повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, 55-річний португалець не єдиний варіант у списку керівництва "вовків", втім цей варіант є одним з пріоритетних.
Нагадаємо, що Віторія очолював грецький Панатінаїкос у протистоянні з донецьким Шахтарем в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи (0:0, 0:0, по пен. 4:3).
Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон може повернути тен Гага в АПЛ.