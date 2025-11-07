Англія

Наставник збірної дав зрозуміти, що одночасно два зіркові хавбеки можуть не опинитись у старті.

Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель заявив, що Джуд Беллінгем і Філ Фоден конкурують за одну і ту ж роль під нападником. За словами наставника, саме в цій зоні обидва футболісти демонструють свої найкращі якості, тому один із них може залишитися поза стартовим складом у найближчих матчах відбору на ЧС-2026 проти Албанії та Сербії.

"Джуд повертається як "десятка" — це його найсильніша позиція. Одна з його головних якостей — уміння опинятися в завершальній зоні й забивати м’ячі, які зазвичай забивають нападники", — зазначив Тухель.

При цьому тренер підкреслив, що Фоден також найкраще розкривається саме в центрі, а не на фланзі. Тухель згадав його гру проти Боруссії Дортмунд, коли хавбек Манчестер Сіті оформив дубль, діючи в ролі між дев’ятим і десятим номером.

"Філ найефективніший біля штрафного майданчика. Я не бачу його більше вінгером. Ми вже обговорювали це з ним — його місце в центрі поля", — додав наставник.

Тухель також визнав, що за потреби обидва можуть бути використані вище — як "хибні дев’ятки", але це залежатиме від наявності основного форварда. Альтернативи на цей випадок — Маркус Рашфорд та Ентоні Гордон.