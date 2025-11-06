Англія

Беллінгем відновив форму й готовий допомогти команді в матчах проти Сербії та Албанії.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель ухвалив рішення викликати Джуда Беллінгема до складу на листопадові матчі відбору до чемпіонату світу проти Сербії та Албанії, повідомляє The Guardian.

Це рішення стало своєрідним розворотом після жовтневої паузи збірних, коли Тухель не включив півзахисника Реала до заявки — тоді це викликало справжній резонанс.

Тренер пояснював своє рішення тим, що Беллінгем не встиг повністю відновитися після операції на плечі. До того ж він прагнув зберегти стабільність складу, який добре проявив себе у вересневих матчах проти Сербії та Андорри. Втім, це рішення тоді розцінили як образу для одного з найкращих гравців світу.

Нині ситуація змінилася. Беллінгем набрав чудову форму у мадридському клубі, забивши в трьох із п’яти останніх матчів, зокрема у переможному "Ель Класіко" проти Барселони (2:1).

Англія вже гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату світу, вигравши шість матчів з шести. Тому листопадові зустрічі мають стати важливою перевіркою для Беллінгема перед останнім тренувальним збором, який відбудеться лише в березні.

Тухель, за інформацією джерел, очікує від 22-річного півзахисника не лише лідерської гри, а й готовності до конкуренції — у розпорядженні наставника також є Роджерс, Езе, Гіббс-Вайт, Палмер та Фоден.

Іспанські медіа, своєю чергою, критикували наставника Реала Хабі Алонсо за те, що той занадто рано повернув Беллінгема після травми. Проте зараз гравець демонструє, що готовий грати на повну силу — і Тухель це визнав.