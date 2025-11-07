Тренерський штаб оголосив список гравців.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
07 листопада 2025, 13:20
Тренерський штаб збірної Англії представив склад на матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Сербії та Албанії 13 і 16 листопада.
Голкіпери: Дін Гендерсон, Джордан Пікфорд, Нік Поуп.
Захист: Ден Бьорн, Марк Геї, Ріс Джеймс, Езрі Конса, Ніко О’Рейлі, Джарелл Конса, Джед Спенс, Джон Стоунс.
Півзахист: Елліот Андерсон, Джуд Беллінгем, Джордан Гендерсон, Деклан Райс, Морган Роджерс, Алекс Скотт, Адам Вортон, Джаррод Боувен, Еберечі Езе, Філ Фоден, Ентоні Гордон.
Нападники: Гаррі Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака.
Нагадаємо, що Англія вже гарантувала собі участь на мундіалі.