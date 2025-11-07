Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренерський штаб оголосив список гравців.

Тренерський штаб збірної Англії представив склад на матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Сербії та Албанії 13 і 16 листопада.

​Пікфорд: мрію виграти Чемпіонат світу

Голкіпери: Дін Гендерсон, Джордан Пікфорд, Нік Поуп.

Захист: Ден Бьорн, Марк Геї, Ріс Джеймс, Езрі Конса, Ніко О’Рейлі, Джарелл Конса, Джед Спенс, Джон Стоунс.

Півзахист: Елліот Андерсон, Джуд Беллінгем, Джордан Гендерсон, Деклан Райс, Морган Роджерс, Алекс Скотт, Адам Вортон, Джаррод Боувен, Еберечі Езе, Філ Фоден, Ентоні Гордон.

Нападники: Гаррі Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака.

Нагадаємо, що Англія вже гарантувала собі участь на мундіалі.