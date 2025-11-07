Англія

Для Манчестер Сіті головне суперництво в АПЛ проти Ліверпуля.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про матч із Ліверпулем в 11 турі АПЛ. Цитує іспанця Sky Sports.

"Тисячний матч в тренерській кар'єрі? Якби мені довелося вибрати одного суперника, щоб зустріти цю позначку, то, звичайно, хотілося б розділити це з багатьма людьми, але Ліверпуль був би найкращим варіантом.

У цій країні я провів більше часу, ніж де-небудь. Барселона вплинула на моє життя, де я був болбоєм, футболістом і тренером. Баварія теж була неймовірним досвідом. Але суперництво з Ліверпулем, особливо з Юргеном Клоппом, є головним для нас в цій країні.

Я знаю, як швидко тут все змінюється. Тиждень тому Ліверпуль програв шість матчів: "Катастрофа, катастрофа". Тепер же виграв два матчі: "Вони знову в найкращій формі". Впевнений, всі тренери більш об'єктивно оцінюють цю ситуацію, злети і падіння в чемпіонаті.

Думаю, що ми підстьобнули Ліверпуль, щоб він став кращим, і вони зробили те ж саме з нами", – сказав Гвардіола.

Раніше Арне Слот висловився про матч із Ман Сіті.