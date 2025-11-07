Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив, що йому завжди було цікавим дивитися за протистоянням його нинішньої команди проти Манчестер Юнайтед.
Арне Слот, getty images
07 листопада 2025, 16:25
Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 11-го туру АПЛ з Манчестер Сіті. Цитує нідерландського фахівця Sky Sports.
"Дуже цікавий матч, на який з нетерпінням чекаю, тому що коли я ще не працював в АПЛ, завжди дивився по телевізору матч Ліверпуль – Манчестер Сіті.
Такі матчі всі чекають з передчуттям, і якщо ти сам в них береш участь, то теж чекаєш їх з нетерпінням. Ці команди в дев'яти випадках з десяти дають те, чого очікуєш.
Що мені подобається в командах Пепа Гвардіоли, так це те, що в десяти випадках з десяти ти отримуєш те, на що сподіваєшся – відмінний футбол без марної трати часу, без усього того, що мені все більше не подобається у футболі", – сказав Слот.
Матч між Ман Сіті та Ліверпулем відбудеться 11-го листопада, о 18:30 за київським часом.