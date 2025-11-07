Англія

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот відзначив, що йому завжди було цікавим дивитися за протистоянням його нинішньої команди проти Манчестер Юнайтед.

Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу 11-го туру АПЛ з Манчестер Сіті. Цитує нідерландського фахівця Sky Sports.

"Дуже цікавий матч, на який з нетерпінням чекаю, тому що коли я ще не працював в АПЛ, завжди дивився по телевізору матч Ліверпуль – Манчестер Сіті.

Такі матчі всі чекають з передчуттям, і якщо ти сам в них береш участь, то теж чекаєш їх з нетерпінням. Ці команди в дев'яти випадках з десяти дають те, чого очікуєш.

Що мені подобається в командах Пепа Гвардіоли, так це те, що в десяти випадках з десяти ти отримуєш те, на що сподіваєшся – відмінний футбол без марної трати часу, без усього того, що мені все більше не подобається у футболі", – сказав Слот.

Матч між Ман Сіті та Ліверпулем відбудеться 11-го листопада, о 18:30 за київським часом.