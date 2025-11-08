Англія

Аргентинець хоче повернутися в АПЛ.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився щодо повернення в англійську Прем'єр-лігу. Цитує аргентинського фахівця ESPN.

"Прем'єр-ліга – найкращий чемпіонтат у світі. Звичайно, сумую за нею. Я дуже щасливий у США, але якось повернуся до Англії. Це ліга з найвищим рівнем суперництва.

Ми з Тоттенгемом були дуже близькі до завоювання великого трофею, ми майже торкнулися його. Саме цього я хотів би добитися", – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Почеттіно в АПЛ працював з Саутгемптоном, Тоттенгемом та Челсі.