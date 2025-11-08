Англія

Норвежець в захваті від іспанського фахівця.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд висловився про наставника "містян" Пепа Гвардіолу. Його слова наводить City Xtra.

"Гвардіола — геній. Недарма він так багато виграє – завдяки самовідданості та завзятій праці. Подивіться на все, що він зробив для цього клубу та загалом у тренерській кар'єрі – фантастика.

Йдеться про спільну роботу – ми маємо слухати його. Він каже нам, що робити, як грати. Ми повинні показувати чудову гру, тому що він на це заслуговує", – сказав Голанд.

Цього сезону Ерілнг Голанд відіграв за Ман Сіті 18 матчів, забив 21 гол та віддав 2 результативні передачі.