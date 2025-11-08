Англія

Нова угода буде розрахована до літа 2031 року.

Астон Вілла незабаром підпише новий контракт із півзахисником Морганом Роджерсом. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "левів" домовилося про нову угоду для 23-річного англійця, яка буде розрахована до літа 2031 року.

Також зазначається, що у новому контракті буде суттєво підвищено зарплату на тлі інтересу до футболіста з боку інших клубів АПЛ.

Нинішнього сезону Роджерс провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Після десяти турів Астон Вілла набрала 15 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.