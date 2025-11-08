Нова угода буде розрахована до літа 2031 року.
08 листопада 2025, 13:21
Астон Вілла незабаром підпише новий контракт із півзахисником Морганом Роджерсом. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво "левів" домовилося про нову угоду для 23-річного англійця, яка буде розрахована до літа 2031 року.
Також зазначається, що у новому контракті буде суттєво підвищено зарплату на тлі інтересу до футболіста з боку інших клубів АПЛ.
Нинішнього сезону Роджерс провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав три результативні передачі.
Після десяти турів Астон Вілла набрала 15 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.