Після другого блоку 4-го туру у дев’яти матчах не бракувало вилучень і яскравих індивідуальних виступів.

Дев’ять поєдинків другого блоку 4-го туру Ліги Європи подарували яскраві матчі.

Астон Вілла – Маккабі Тель-Авів – 2:0

Голи: Маатсен, 45+1, Мален, 59 (пен.)

Бірмінгемці здобули закономірну перемогу над ізраїльським клубом. Маккабі тримався гідно, створював моменти, але блискуча гра Мартінеса не дозволила гостям реалізувати нагоди. Наприкінці першого тайму Маатсен завершив чудову атаку, а у другому Мален реалізував пенальті. Вілла впевнено контролювала гру і здобула третю перемогу у групі, піднявшись у верхню частину таблиці.

Бетіс – Ліон – 2:0

Голи: Еззальзулі, 30, Антоні, 35

Бетіс провів зразковий перший тайм, забивши двічі за п’ять хвилин. Ліон намагався відігратися, але створити щось серйозне біля воріт іспанців так і не зміг. Перемога дозволила севільцям обійти суперника у турнірній таблиці.

Болонья – Бранн – 0:0

Вилучення: Лікояніс, 23

Раннє вилучення змусило італійців змінити тактику. Болонья зосередилась на обороні й утримала нічию попри чисельну меншість. Норвежці володіли ініціативою, але так і не пробили стіну захисту суперника.

Брага – Генк – 3:4

Голи: Залазар, 30, 71, Лгербільке, 86 – Гейманс, 45+2, Сміття, 48, Хьон Гю, 59, Медіна, 72

Найрезультативніший матч вечора. Генк виграв гольову перестрілку в Португалії — команди влаштували справжнє шоу з сімома забитими м’ячами. Брага двічі скорочувала відставання, але зупинити бельгійців не змогла.

Вікторія Пльзень – Фенербахче – 0:0

У Пльзені суперники створювали моменти, але голкіпери були на висоті. Фенербахче мав більше шансів, однак реалізація підвела. Результат — закономірна нульова нічия.

ПАОК – Янг Бойз – 4:0

Голи: Б’янко, 54, Якумакіс, 67, Константеліас, 72, Баба, 76

Вилучення: Гігович, 5

Вилучення на самому старті фактично зняло інтригу. ПАОК безжально використав чисельну перевагу, розгромивши суперника. Чотири голи після перерви — демонстрація повної домінації греків.

Рейнджерс – Рома – 0:2

Голи: Суле, 13, Пеллегріні, 36

Українець Артем Довбик став співавтором другого гола, віддавши гольову передачу на Пеллегріні. Рома впевнено контролювала матч, забила двічі ще до перерви та без проблем довела справу до перемоги. Для римлян це важливі три очки у боротьбі за першу десятку.

Ференцварош – Лудогорець – 3:1

Голи: Каніховський, 32, Каду, 53, Джозеф, 87 – Сон, 78

Ференцварош взяв три очки у впевненому стилі. Угорці повністю переграли суперника, а короткий спалах Лудогорця" після гола Сона не змінив картини. Команда Сергія Реброва (якби він ще був тренером, — жартують фанати) міцно тримається у топ-20.

Штутгарт – Феєнорд – 2:0

Голи: Ель-Ханнус, 84, Ундав, 90

Наприкінці матчу "шваби" здобули важливу перемогу. Після серії невдалих результатів команда повернула впевненість — два пізніх голи зняли всі питання щодо переможця. Феєнорд не зміг втримати нічию й залишився без очок.