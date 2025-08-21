Англія

Вілла тримається за Роджерса, але фінансовий тиск може змінити ситуацію.

Тоттенгем визначив Моргана Роджерса своєю головною трансферною ціллю після невдалої спроби підписати Еберечі Езе. Лондонський клуб уже зв’язувався з представниками гравця та оцінює можливість угоди, хоча Астон Вілла поки не має наміру продавати свого таланта. Контракт 21-річного вінгера діє аж до 2030 року, що робить переговори ще складнішими.

Роджерс став справжнім відкриттям минулого сезону, отримавши нагороду "Молодий гравець року" за версією PFA. Його універсальність і вміння вирішувати епізоди в атаці роблять його надзвичайно цінним активом для Вілли. За інформацією британських медіа, потенційна вартість трансферу може перевищити 80 мільйонів фунтів — навіть дорожче, ніж сума, яку "шпори" планували витратити на Езе.

Попри жорстку позицію Астон Вілли, ситуація може змінитися через фінансові правила та попередні штрафи з боку УЄФА за перевитрати. У такому випадку вигідна пропозиція від Тоттенгема може змусити клуб Унаї Емері сісти за стіл переговорів.

У той час як Тоттенгем готується до потенційної рекордної пропозиції, Челсі також стежить за ситуацією з Роджерсом.

Для "шпор" підписання Роджерса стало б важливим сигналом після кількох невдалих спроб на трансферному ринку. Керівництво клубу перебуває під тиском уболівальників, які очікують якісних підсилень. Якщо домовленість буде досягнута, угода може стати рекордною в історії Тоттенгема й суттєво вплинути на перспективи команди у новому сезоні.