Одразу два голи побачили вболівальники в компенсований час.
08 листопада 2025, 16:30
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тоттенгем — Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Тель, 84, Рішарлісон, 90+1 — Мбемо, 32, де Лігт, 90+6
Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Удогі, 67), Ромеро (Дансо, 87), ван де Вен, Спенс — Палінья (Бентанкур, 79), Сарр — Коло Муані (Одобер, 46), Сімонс (Тель, 79), Джонсон — Рішарлісон.
Манчестер Юнайтед:
Ламменс — де Лігт, Магвайр (Йоро, 72), Шоу — Мазрауї (Шешко, 58), Каземіро (Угарте, 72), Фернандеш, Доргу (Далот, 80) — Діалло, Кунья (Маунт, 72) — Мбемо.
Попередження: Джонсон, Ромеро, Палінья, Рішарлісон, Дансо — Доргу