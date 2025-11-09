НЕДІЛЯ, 9 ЛИСТОПАДА, 18:30 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після не надто стабільного старту сезону Манчестер Сіті знову набирає обертів. Перемога над Боруссією Дортмунд у Лізі чемпіонів (4:1) і впевнений розгром Борнмута у Прем'єр-лізі лише підтвердили, що "містяни" потроху повертають колишні блиск та силу. Колись найкращий гравець сезону АПЛ Філ Фоден розквітає у ролі мозкового центру атаки, а Ерлінг Голанд знову нестримний — дві його чергові переможні бомби повернули команді статус грізного претендента на титул. Якщо норвезький форвард заб’є двічі, він стане найшвидшим гравцем в історії АПЛ, який досяг позначки у 100 голів. Потужно? Ще й як!

Гвардіола, ймовірно, сьогодні не ризикуватиме здоров’ям Родрі, який повернувся до тренувань, а центр поля вже традиційно довірить дуету Бернарду Сілва — Ніко Гонсалес. У захисті очікується стабільність — Рубен Діаш та Йошко Гвардіол, тоді як фланги енергійно закриють Нунеш і молодий Ніко О’Райлі, який отримає непросте завдання стримати Салаха. І звісно, у Гвардіоли є ще один новий козир — Раян Шеркі, який стає все більш помітною фігурою у побудовах атаки "містян".

На протилежному боці — чемпіон країни, який пережив кризу, але, здається, знову почина виходити на свій пік. Після серії невдач команда Арне Слота знову переможно заграла: 2:0 з Астон Віллою та 1:0 з Реалом Мадрид на Енфілді стали знаковими кроками до відновлення довіри до нідерландського фахівця, на якого чинився неабиякий тиск в останні тижні. У центрі поля Гравенберх, Мак Аллістер і Собослаї знову створюють ту саму енергію, що принесла "червоним" тріумф минулого сезону. Повернення першого до складу взагалі стало свіжим ковтком повітря для чинних чемпіонів.

Ліверпуль чудово знає, як приборкати Ман Сіті — минулого сезону команда двічі обіграла "містян" з рахунком 2:0. Проте цього разу виклик буде ще серйозніший: без травмованого Алісона, без Фрімпонга, зате з Мамардашвілі у воротах. В атаці знову має засяяти Мохамед Салах, що вже має 250 голів за клуб, і новачок Юго Екітіке, який стрімко адаптувався до англійського футболу та демонструє себе набагато краще, ніж рекордний трансфер АПЛ Александер Ісак.