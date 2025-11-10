Англія

Молодий англієць став одним із ключових гравців команди Унаї Емері.

Астон Вілла офіційно оголосила про підписання нового довгострокового контракту з нападником Морганом Роджерсом.

Як повідомляє пресслужба клубу, нова угода 23-річного англійця з бірмінгемцями розрахована до літа 2031 року.

Роджерс приєднався до Астон Вілли у лютому 2024 року, перейшовши з Мідлсбро. Відтоді він став важливою частиною команди Унаї Емері, а завдяки своїм блискучим виступам минулого сезону дебютував за збірну Англії в листопаді 2024-го.

Його зусилля не залишилися непоміченими — за підсумками сезону Роджерса було визнано найкращим молодим гравцем року за версією PFA.

У поточному сезоні на рахунку Моргана Роджерса 16 матчів у всіх турнірах, один гол та три асисти. Портал Transfermarkt оцінює його у 65 мільйонів євро.