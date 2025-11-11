Англієць близький до подовження контракту з Манчестер Сіті.
Філ Фоден, getty images
11 листопада 2025, 17:59
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден близький до подовження контракту з клубом до середини 2030 року, повідомляє Ніколо Скіра в соцмережах.
25-річний гравець отримає ще три роки за угодою, що підкреслить його лояльність до "містян".
Фоден — вихованець академії Манчестер Сіті. За першу команду він провів 333 матчі, забивши 104 голи та віддавши 64 результативні передачі.
Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.
