Англія

Англієць близький до подовження контракту з Манчестер Сіті.

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден близький до подовження контракту з клубом до середини 2030 року, повідомляє Ніколо Скіра в соцмережах.

25-річний гравець отримає ще три роки за угодою, що підкреслить його лояльність до "містян".

Фоден — вихованець академії Манчестер Сіті. За першу команду він провів 333 матчі, забивши 104 голи та віддавши 64 результативні передачі.

Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може покинути Манчестер Сіті.