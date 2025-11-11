Тренер завершить цикл у клубі влітку 2026 року.
Пеп Гвардіола, Getty Images
11 листопада 2025, 17:17
Пеп Гвардіола може залишити посаду головного тренера Манчестер Сіті після сезону-2025/26, повідомляє The Times.
"Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, деякі джерела вважають, що Гвардіола розгляне можливість відходу влітку", — пише журналіст Пол Герст.
Гвардіола керує "містянами" десятий сезон. За цей час команда здобула численні трофеї, зокрема шість титулів Прем’єр-ліги та Лігу чемпіонів.
Діючий контракт тренера розрахований до середини 2027 року.
