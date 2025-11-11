Англія

Тренер завершить цикл у клубі влітку 2026 року.

Пеп Гвардіола може залишити посаду головного тренера Манчестер Сіті після сезону-2025/26, повідомляє The Times.

"Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, деякі джерела вважають, що Гвардіола розгляне можливість відходу влітку", — пише журналіст Пол Герст.

Гвардіола керує "містянами" десятий сезон. За цей час команда здобула численні трофеї, зокрема шість титулів Прем’єр-ліги та Лігу чемпіонів.

Діючий контракт тренера розрахований до середини 2027 року.

Раніше Гвардіола розповів, чим мріє зайнятися після завершення тренерської кар'єри.