Англія

Шотландський фулбек висловився про своє майбутнє.

Шотландський захисник Енді Робертсон висловився щодо свого майбутнього у Ліверпулі та зізнався, що сприймає ситуацію спокійно.

Контракт 31-річного фулбека з мерсісайдцями діє до літа 2026 року, однак у клубі поки не визначилися з його подальшою роллю в команді. Сам Робертсон зазначає, що не переймається через це питання.

"Ліверпуль зробив для мене все можливе. Що б не сталося далі — усе відбуватиметься за зачиненими дверима, і я спокійно ставлюся до цього. Якщо це мій останній рік, то нехай так і буде. Якщо ні — чудово", — цитує слова Робертсона журналіст Фабріціо Романо.

Робертсон приєднався до Ліверпуля влітку 2017 року з Галл Сіті та з того часу став одним із ключових гравців команди. Разом із клубом він виграв Лігу чемпіонів, АПЛ (2), Кубок Англії, Кубкок ліги (2), Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.