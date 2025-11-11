Англія

Футбольна асоціація висунула звинувачення півзахиснику Бернлі Ганнібалу Межбрі у неправомірних діях під час матчу Прем'єр-ліги минулого місяця.

Футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила півзахисника Бернлі Ганнібала Межбрі у неправомірних діях — BBC Sport.

Інцидент, про який йде мова, — це ймовірний плювок 22-річного гравця у бік уболівальників Лідс Юнайтед. Подія сталася під час матчу Прем'єр-ліги на стадіоні Терф Мур 18 жовтня, у якому Бернлі здобув перемогу з рахунком 2:0.

Межбрі вийшов на заміну на 83-й хвилині, проте інцидент, як повідомляється, стався за 16 хвилин до цього, приблизно на 67-й хвилині, коли гравець перебував на розминці.

Поліція Ланкаширу розпочала розслідування після отримання скарги від уболівальника Лідса, який перебував у гостьовому секторі.

У офіційній заяві FA йдеться: "Стверджується, що гравець діяв з порушенням правил гри та неналежним чином вдавався до образливої непристойної поведінки, плюючи на вболівальників Лідс Юнайтед або в їхньому напрямку".

Гравець збірної Тунісу має надати відповідь на звинувачення до п'ятниці, 28 листопада.

Ганнібал Межбрі приєднався до Бернлі у серпні 2024 року, перейшовши з Манчестер Юнайтед.