Тоттенгем зробив запит щодо 29-річного форварда Аль-Ахлі.

Тоттенгем зробив запит щодо повернення нападника Айвена Тоуні до Англії, повідомляє Sky Sports.

29-річний форвард перейшов до саудівського Аль-Ахлі з Брентфорда влітку 2024 року за £40 мільйонів.

Його виступи на Близькому Сході залишаються вражаючими: Тоуні забив 41 гол у 59 матчах за свій новий клуб. Попри інтерес з боку клубів АПЛ, де Тоуні зарекомендував себе 36 голів у 85 матчах, головною перешкодою для трансферу є фінансові умови.

Нападник має високу заробітну плату в Саудівській Аравії, а його контракт з Аль-Ахлі розрахований до 2028 року. Зазначається, що нападники такого рівня зараз у дефіциті, а Тоуні є перевіреним гравцем для Прем'єр-ліги.

Джерело також припускає, що повернення в Англію може значно підвищити шанси Тоуні потрапити до складу збірної Англії на Чемпіонат світу 2026 року, оскільки наразі у команді є дефіцит чистих форвардів для підміни Гаррі Кейна.