Англія

Майбутнє португальця опинилося під питанням — він не поспішає підписувати новий контракт.

Наприкінці жовтня цього року стало відомо про те, що лондонський Фулгем хоче продовжити контракт із головним тренером Марку Сілвою, проте ситуація може розгорнутися у кардинально протилежний бік.

Як повідомляє talkSPORT, керівництво "дачників" розглядає питання майбутнього португальського фахівця.

Наразі столичний клуб перебуває лише на одне очко вище зони вильоту, що створює дедалі більшу напругу всередині команди.

Контракт Сілви з лондонцями діє до літа наступного року, і фахівець не поспішає погоджуватись на продовження угоди, хоча саме цього Фулгем домагається ще з літа.

У разі подальших невдач керівництво клубу може розглянути варіанти з новим тренером уже найближчим часом. Потенційні кандидати на заміну Марку Сілви поки що не вказуються.