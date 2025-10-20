Англія

Португальський фахівець може залишитися в лондонському клубі й після завершення сезону.

Керівництво Фулгема повідомило головного тренера Марку Сілву про бажання продовжити з ним контракт.

Як інформує журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, у чинній угоді португальця є клаусула в розмірі приблизно 15 мільйонів фунтів.

Попри відсутність детальних переговорів, сторони налаштовані позитивно. Клуб прагне зберегти Сілву на Крейвен Котедж, тоді як сам наставник поки зосереджений на результатах команди. Поточний контракт 48-річного тренера діє до кінця цього сезону — його було продовжено в жовтні 2023 року.

Марку Сілва працює у Фулгемі вже п’ятий рік. У дебютному сезоні він виграв Чемпіоншип і повернув команду до Прем’єр-ліги, після чого тричі поспіль утримував її у вищому дивізіоні — вперше за десятиліття. Найкращий результат під керівництвом Сілви — 11-е місце та 54 очки у сезоні-2024/25, що стало клубним рекордом у Прем’єр-лізі.

Раніше португальського тренера пов’язували з потенційним переходом до Ноттінгем Форест, але Фулгем має намір зробити все, аби він залишився в клубі.