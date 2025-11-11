Англія

Нападник Челсі та його діти залишилися в безпеці після інциденту в Беркширі — це вже другий випадок для зірки АПЛ.

Нападник Челсі Рахім Стерлінг став жертвою пограбування у своєму сімейному будинку в Беркширі, яке сталося в суботу, коли 30-річний футболіст і його діти перебували вдома.

У коментарі для The Athletic неназваний представник Стерлінга підтвердив інцидент та зауважив, що футболіст і його близькі в безпеці:

"Хоча це серйозне порушення приватності та безпеки, ми вдячні, що всі члени родини залишилися цілими й неушкодженими. Просимо поважати приватність Рахіма та його родини у цей складний час".

Поліція Темз-Веллі наразі розслідує пограбування. Це вже другий подібний випадок для гравця: попереднє пограбування сталося під час його участі на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Наразі Стерлінг ще не виходив на поле за Челсі у поточному сезоні. Минулої кампанії він грав в оренді за Арсенал. Футболіст тренується окремо від основної команди разом із захисником Акселем Дісасі, і клуб не зміг домовитися про їхній літній трансферний відхід.

У 81 матчі за Челсі Стерлінг забив 19 голів і віддав 15 результативних передач.