Англія

Зірка Евертона був відзначений організацією Kick It Out за його постійну підтримку людей з обмеженими можливостями.

Джек Гріліш був оголошений переможцем премії Германа Оузлі за рівність та інклюзивність (Herman Ouseley Award) у 2025 році. Нагороду гравцю, який цього сезону виступає за Евертон на правах оренди, вручив виконавчий директор організації Kick It Out Семюел Окафор — Sky Sport.

Kick It Out повідомила, що Гріліш отримав нагороду за послідовну підтримку людей з обмеженими можливостями. Джек проливає світло на їхній життєвий досвід.

Організація відзначила його особисту прихильність цій справі: від розповідей про досвід власної сім'ї до знаменитих святкувань голів, присвячених молодому фанату Фінлі, який хворіє на церебральний параліч, а також його роль як амбасадора Паралімпійських ігор.

Ця нагорода має для Гріліша особливе особисте значення, оскільки його молодша сестра Холлі, яку він називає своєю найкращою подругою, також має церебральний параліч.

"Виграти це – надзвичайно важливо", – сказав Гріліш. "Усі знають, що я намагаюся робити за межами поля. Це дуже близька для мене тема, оскільки моя молодша сестра має інвалідність та церебральний параліч, тому вигравати такі нагороди завжди особливо приємно" — наголосив Джек.

На футбольному полі Гріліш також переживає відродження. Після переходу в Евертон він знову знаходить свою найкращу форму, регулярно виходячи у старті. 30-річний вінгер вже відзначився 5 результативними діями у 10 матчах Прем'єр-ліги та навіть був визнаний гравцем місяця в АПЛ у серпні.