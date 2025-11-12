Англія

Лідер Арсенала закликає ігнорувати шум.

Атакувальний півзахисник Арсенала Букайо Сака поділився думками щодо шансів на чемпіонство. "Каноніри" нині лідирують у Прем’єр-лізі.

"Шанси на титул? Нехай інші це обговорюють. Наше завдання — вигравати кожен матч, і ми виходимо на поле саме з таким настроєм. Побачимо, куди це нас приведе. Не можна піддаватися тому, що говорять люди. Сьогодні вони кажуть одне, а завтра — інше.

Я вже казав, що думки й міркування людей змінюються, як погода. Найважливіше — роздягальня: наскільки ми єдині, який у нас фундамент, віра в себе. Ми не можемо звертати увагу на зовнішній шум", — сказав Сака talkSPORT.

Останній раз Арсенал ставав чемпіоном Англії в сезоні-2003/04.

Раніше повідомлялося, що Арсенал прагне переманити головного скаута Наполі.