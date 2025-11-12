Англія

Лондонці пропонують Мікелі посаду в підборі кадрів.

Арсенал активно працює над залученням головного скаута Наполі Мауріціо Мікелі до своєї команди. За інформацією Football Italia, клуб Прем’єр-ліги планує запропонувати 57-річному італійцю керівну роль у відділі підбору персоналу. Переговори перебувають на просунутій стадії.

Мікелі приписують відкриття таких талантів, як Марек Гамшик, Кім Мін Джe та Хвіча Кварацхелія. Раніше він працював скаутом в Удінезе та спортивним директором Брешії. Вперше Мікелі приєднався до скаутської мережі Наполі в 2010 році, пропрацювавши там п’ять років, після чого випробував себе у Вероні та Болоньї, а в 2018-му повернувся до неаполітанців.

Це не вперше Мікелі пов’язують із відходом. У 2024 році Ювентус робив йому пропозицію, але тоді він залишився в Наполі.

Раніше повідомлялося, що Деклан Райс у шорт-листі Реала.