Англія

Роб Едвардс повернувся до клубу.

Роб Едвардс офіційно став новим головним тренером Вулвергемптона, повідомила пресслужба "вовків". 42-річний фахівець підписав угоду з клубом, де раніше працював у системі в 2016 та 2018-2019 роках.

Останнім роботодавцем Едвардса був Мідлсбро. Три роки він очолював Лутон Таун, з яким пройшов шлях до АПЛ.

Вулвергемптон — головний аутсайдер АПЛ. Команда не має перемог у сезоні, має 2 очки, 7 забитих і 25 пропущених голів. Відставання від 17-го місця — 8 балів.

