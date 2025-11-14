Англія

Досвідчений центрбек Ньюкасла може повернутися до Німеччини.

Швейцарський захисник Фабіан Шер може залишити Ньюкасл вже під час зимового трансферного вікна.

Як інформує журналіст Флоріан Плеттенберг, щодо 33-річного центрального оборонця вже надійшли перші запити, зокрема й від клубів Бундесліги.

Контракт Шера з Ньюкаслом чинний до літа 2026 року, однак продовження угоди на цей момент виглядає малоймовірним. Це відкриває можливість для переходу швейцарця, який багато років є ключовою фігурою у захисті англійського клубу.

Шер виступає за Ньюкасл із 2018 року, а також є одним із найстабільніших гравців збірної Швейцарії. У разі переходу в Бундеслігу він може повернутися до чемпіонату, де вже грав десять років потому за Гоффенгайм.

У цьому сезоні Фабіан Шер провів у футболці "сорок" 585 хвилин у 9 матчах у всіх турнірах, забивши один гол.