Габріел Магальяес отримав пошкодження паху та кульгаючи покинув поле під час товариської гри Бразилії проти Сенегалу.
Габріел Магальяес Getty Images
15 листопада 2025, 21:30
Вболівальники Арсеналу пережили справжній шок під час міжнародної паузи. Їхній провідний центральний захисник, Габріел Магальяес, був змушений достроково покинути поле через травму в товариському матчі збірної Бразилії проти Сенегалу (2:0)
Особливого обурення ситуації додає той факт, що гра проходила на домашній арені Арсеналу — стадіоні Емірейтс у Лондоні.
Габріел залишив поле на 64 хвилині, помітно кульгаючи та тримаючись за пах, що викликало негайну та гнівну реакцію фанатів у соціальних мережах.
Вболівальники канонірів лютують через те, що клуб ризикує втратити життєво важливого гравця через пошкодження, отримане в товариському матчі збірної, та ще й на власному полі.
Тепер каноніри з тривогою очікують на результати медичного обстеження, які визначать серйозність травми та терміни відновлення захисника.