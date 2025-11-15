Англія

Габріел Магальяес отримав пошкодження паху та кульгаючи покинув поле під час товариської гри Бразилії проти Сенегалу.

Вболівальники Арсеналу пережили справжній шок під час міжнародної паузи. Їхній провідний центральний захисник, Габріел Магальяес, був змушений достроково покинути поле через травму в товариському матчі збірної Бразилії проти Сенегалу (2:0)

Особливого обурення ситуації додає той факт, що гра проходила на домашній арені Арсеналу — стадіоні Емірейтс у Лондоні.

Габріел залишив поле на 64 хвилині, помітно кульгаючи та тримаючись за пах, що викликало негайну та гнівну реакцію фанатів у соціальних мережах.

Вболівальники канонірів лютують через те, що клуб ризикує втратити життєво важливого гравця через пошкодження, отримане в товариському матчі збірної, та ще й на власному полі.

Тепер каноніри з тривогою очікують на результати медичного обстеження, які визначать серйозність травми та терміни відновлення захисника.