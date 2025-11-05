Ліга чемпіонів

50 кліншитів у 110 поєдинках роблять його найшвидшим голкіпером в історії лондонців.

Голкіпер Арсенала Давід Рая встановив новий клубний рекорд, оформивши 50-й кліншит у матчі проти Славії. Для 30-річного іспанця це сталося в 110-му поєдинку за лондонців, що дозволило йому перевершити досягнення Джиммі Ешкрофта, який ще у 1903 році набрав 50 сухих матчів за 114 ігор.

Серед найшвидших воротарів Арсенала, які досягли 50 "сухих" матчів, окрім Раї та Ешкрофта, є Мануель Альмунія (120 матчів у 2009 році), Єнс Леманн (124 матчі у 2006 році) та Войцех Щенсни (126 матчів у 2013 році).